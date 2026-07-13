🌩️ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ️🌩️ об опасном метеорологическом явлении В период 18.00 часов и до конца суток 14.
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🌩️ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ️🌩️ об опасном метеорологическом явлении В период 18.00 часов и до конца суток 14.
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