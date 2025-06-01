Что нового в июне 2025 года: 1. В честь Дня России при пятидневной рабочей неделе у россиян будет 4 выходных подряд - с 12 по 15 июня 2025 года.
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Что нового в июне 2025 года: 1. В честь Дня России при пятидневной рабочей неделе у россиян будет 4 выходных подряд - с 12 по 15 июня 2025 года.
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