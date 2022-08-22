В Хабаровске возбуждено уголовное дело о присвоении товарно-материальных ценностей, принадлежащих организации

В полицию Хабаровска обратились представители ювелирного магазина и сообщили, что в результате ревизии выявлена недостача золотых украшений на общую сумму более 780 тысяч рублей.

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