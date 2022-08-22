В Хабаровске возбуждено уголовное дело о присвоении товарно-материальных ценностей, принадлежащих организации

В полицию Хабаровска обратились представители ювелирного магазина и сообщили, что в результате ревизии выявлена недостача золотых украшений на общую сумму более 780 тысяч рублей.
Популярные статьи
- Лучше всех: российский военнослужащий стал самым точным в истории Армейских международных игр
- Российская сборная одержала триумфальную победу на международном конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2022
- Подразделения Воздушно-десантных войск России продолжают выполнять задачи в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины
Свежие комментарии