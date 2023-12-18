Су-34 ВКС России уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ

Российскими многофункциональными сверхзвуковыми истребителями-бомбардировщиками Су-34 на Краснолиманском направлении был нанесен удар по опорному пункту и скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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