Друзья! Поздравляем вас с началом Масленичной недели! Желаем, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы у всех Масленица прошла как по маслу.
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Друзья! Поздравляем вас с началом Масленичной недели! Желаем, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы у всех Масленица прошла как по маслу.