Коллаж Царьграда4,3K прочтений Сегодня От разгрома России до победы, особенно "пирровой". В таком диапазоне в мире, большинство стран которого с пониманием относятся к ставшим следствием политики Запада действиям Москвы на Украине, видят перспективу окончания украинской войны.