Тяжелобольным детям в Екатеринбурге перельют кровь с помощью уникального оборудования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ФедералПресс. Иммунохимический гематологический анализатор стоимостью 11 миллионов рублей поступил в отделение трансфузиологии Областной детской клинической больницы Екатеринбурга и уже готовится к вводу в эксплуатацию.