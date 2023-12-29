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Актриса Безрукова заявила, что давно не встречала сильных мужчин

Актриса Безрукова заявила, что давно не встречала сильных мужчин

Актриса Ирина Безрукова заявила в Instagram, что давно не встречала по-настоящему сильных мужчин. Безрукова считает, что сейчас очень сложно найти заботливого, состоятельного и любящего партнера, который снял бы с женщины заботы и денежный груз.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Кошелек ты ищешь , а не мужчину , дура меркантильная .
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