Актриса Безрукова заявила, что давно не встречала сильных мужчин

Актриса Ирина Безрукова заявила в Instagram, что давно не встречала по-настоящему сильных мужчин. Безрукова считает, что сейчас очень сложно найти заботливого, состоятельного и любящего партнера, который снял бы с женщины заботы и денежный груз.
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