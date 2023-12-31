Шольц жестко высказался о Путине в новогоднем обращении к немцам

Канцлер Германии Олаф Шольц жестко высказался о российском президенте Владимире Путине и украинском конфликте, за что подвергся критике со стороны граждан ФРГ, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.
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