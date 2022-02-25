Старая, как мир, истина, что самым большим кошмаром для плохого хозяина является то, что окружающие живут лучше его.
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