У 6 947 жителей Иркутской области с начала года впервые выявлены болезни системы кровообращения. Еще у 1 374 человек впервые диагностирован сахарный диабет, у 1079 недуги органов дыхания, у 978 злокачественные новообразования.
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