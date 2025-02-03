В Голландии одобрили разведение осы-паразита

Разрешение на выращивание осы ganaspis kimorum — естественного врага плодовой мухи дрозофилы сузуки (Drosophila suzukii) получил голландский центр исследований плодов (FRC) в Рандвейке, 3 февраля сообщает издание Nieuweoogst.
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