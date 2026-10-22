В 2026 году пятилетняя выживаемость онкобольных в Московской области увеличилась до 87,8%. Министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил успехи благодаря применению современных методик лечения и онкоскрининга, охватывающего различные виды рака.
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