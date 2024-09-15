Война пытается очистить страну

Ни радости, ни злорадства от вскрытия гнойника в МО не испытываю. Воровство во время войны оборачивается смертью.
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