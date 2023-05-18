СМИ: Путин всего одним ударом обрушил безжалостный план Киева по России

Авторы китайского издания «Sohu» объяснили, как президент России Владимира Путина всего одним ударом обрушил безжалостный план Киева по России.
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