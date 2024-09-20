Ковалёва: «Бирюзовое кольцо» затягивается на шее орловских предпринимателей

На комитете по бюджету, налогам и финансам Орловского облсовета под председательством Сергея Потёмкина депутаты обсудили вопрос реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Орловской области.
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