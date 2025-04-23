США уверены, что заключат с Китаем соглашение по пошлинам — Левитт

КНР необходимо заключить с США соглашение по пошлинам, и в Вашингтоне настроены «оптимистично», что это произойдет, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 23 апреля в эфире телеканала Fox News.
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