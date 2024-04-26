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Доллар после Байдена: Советники Трампа обсуждают наказания для союзников и противников

Доллар после Байдена: Советники Трампа обсуждают наказания для союзников и противников

Советники Трампа активно обсуждают, как наказать тех, кто пытается отказаться от доллара.Дональд Трамп и его советники чувствуют себя уже почти в Белом доме, а потому решают, что делать с американской валютой после годов президентства Джо Байдена.

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