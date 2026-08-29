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Татар-информ

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Минниханов назвал новый участок набережной Кабана подарком для Казани

Минниханов назвал новый участок набережной Кабана подарком для Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил новый участок набережной озера Нижний Кабан, открывшийся в Казани 29 августа.

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