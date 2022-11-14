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2 ноября в удмуртском селе Узи в Селтинском районе открылся молочный комплекс им

2 ноября в удмуртском селе Узи в Селтинском районе открылся молочный комплекс им

﻿﻿В удмуртском поселке Узи молочный комплекс имени В.Н. Блинова СПК «Звезда», рассчитанный на 344 головы.

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