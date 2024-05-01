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Евролига. Плей-офф. «Фенербахче» – «Монако», «Баскония» встретится с «Реалом»

Турецкий «Фенербахче» примет «Монако», во встрече испанских клубов «Баскония» встретится с «Реалом». Евролига Плей-офф 1/4 финала (до трех побед) Третьи матчи Фенербахче Турция  –  Монако Монако Дата проведения 1 мая, 20.

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