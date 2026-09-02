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До 11 дней автономности, регистрация ЭКГ, ЧСС и SpO2, 100 режимов тренировок, алюминий и титан. Представлены умные часы Huawei Watch 6 и Watch 6 Pro

До 11 дней автономности, регистрация ЭКГ, ЧСС и SpO2, 100 режимов тренировок, алюминий и титан. Представлены умные часы Huawei Watch 6 и Watch 6 Pro

В корпусах формата 42, 43 и 46 мм Huawei представила на глобальном рынке умные часы Watch 6 и Watch 6 Pro с улучшенным набором функций для мониторинга здоровья.

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