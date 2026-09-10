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Царьград

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Такого не было 100 лет: Эксперт Докукин назвал вероятную причину ледового обвала в горах КБР

Такого не было 100 лет: Эксперт Докукин назвал вероятную причину ледового обвала в горах КБР

Ученые назвали возможную причину трагедии в Безенгийском ущелье. Спасатели ищут трех пропавших без вести, тела 14 уже найдены.

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