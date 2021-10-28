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На Камчатке отремонтировали федеральную трассу «Морпорт — Аэропорт»

Федеральная автодорога А-401 от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Елизово сдана в эксплуатацию после капитального ремонта — реконструировано 34 км, сообщили 28 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Камчатки.

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