На Камчатке отремонтировали федеральную трассу «Морпорт — Аэропорт»

Федеральная автодорога А-401 от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Елизово сдана в эксплуатацию после капитального ремонта — реконструировано 34 км, сообщили 28 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Камчатки.