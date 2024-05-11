На СВО погиб омич Виктор Капралов - он не дожил трех недель до своего 22-летия. Парень служил по контракту.
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На СВО погиб омич Виктор Капралов - он не дожил трех недель до своего 22-летия. Парень служил по контракту.