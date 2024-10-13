3 проверенных способа сохранить арбуз до Нового года

Арбузное время почти закончилось. Но если хочется побаловать себя летней ягодой и зимой, особенно на Новый год, есть несколько способов, которые помогут вам сохранить арбуз в течение нескольких месяцев, передает inAktau.
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