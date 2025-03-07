Мобильный телефон остановил пулю и спас жизнь русского военнослужащего

Русский военнослужащий чудом избежал гибели благодаря мобильному телефону, который остановил пулю. Инцидент произошел на фоне Специальной военной операции, рассказал военкор Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале, делясь впечатляющими кадрами.
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