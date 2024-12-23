Четверо погибших и более 200 пострадавших: что известно о наезде на толпу пешеходов в Магдебурге

Четверо погибли и более 200 пострадали при наезде на пешеходов в Германии Сергей Гусаров Власти Магдебурга подтвердили гибель четырёх человек при наезде автомобиля на толпу пешеходов вечером в пятницу, 20 декабря.
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