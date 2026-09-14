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Глава НАБУ заявил о работе СБУ против сотрудников антикоррупционных органов

Глава НАБУ заявил о работе СБУ против сотрудников антикоррупционных органов

Служба безопасности Украины вела работу против сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заявил глава НАБУ Семён Кривонос.

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