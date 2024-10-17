«Пройдемте в патрульный автомобиль!» — что может скрываться за этой фразой

Сотрудник полиции может предложить вам проследовать в машину ГАИ по разным причинам. К слову, для составления протокола водитель инспектору не нужен – необходимы только его права и СТС транспортного средства.
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