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За рулем

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«Пройдемте в патрульный автомобиль!» — что может скрываться за этой фразой

«Пройдемте в патрульный автомобиль!» — что может скрываться за этой фразой

Сотрудник полиции может предложить вам проследовать в машину ГАИ по разным причинам. К слову, для составления протокола водитель инспектору не нужен – необходимы только его права и СТС транспортного средства.

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