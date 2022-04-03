The Moscow Post

367 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дудник
    "Два украинских вертолёта вторглись в воздушное пространство России и открыли огонь по нефтебазе..." А что, разве так...Причиной крупного...
  • Traveller
    Фамилию "предложенца" из России, пожалуйста озвучьте.Москва и Киев обр...
  • Nana Абраменко
    только бы не вернуласьАктриса Чулпан Ха...

"Золотой путь" в никуда: жители Башкирии против "протеже" Назарова?

"Золотой путь" в никуда: жители Башкирии против "протеже" Назарова?

Как сообщает корреспондент The Moscow Post в Башкирии, жители села Большебасаево в Баймакском районе республики выступили против разработки золотого месторождения, которую коммерсанты намерены вести буквально в ста метрах от окраины деревни.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх