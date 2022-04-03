"Золотой путь" в никуда: жители Башкирии против "протеже" Назарова?

Как сообщает корреспондент The Moscow Post в Башкирии, жители села Большебасаево в Баймакском районе республики выступили против разработки золотого месторождения, которую коммерсанты намерены вести буквально в ста метрах от окраины деревни.
Как сообщает корреспондент The Moscow Post в Башкирии, жители села Большебасаево в Баймакском районе республики выступили против разработки золотого месторождения, которую коммерсанты намерены вести буквально в ста метрах от окраины деревни.
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