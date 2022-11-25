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Демар Дерозан: «Донован призвал меня, Лавина и Вучевича взять ответственность за игру «Буллс»

Защитник «Чикаго» Демар Дерозан рассказал о вызове со стороны главного тренера Билли Донована, который недавно призвал лидеров команды взять на себя ответственность за неудачный старт команды в сезоне и отреагировать.

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