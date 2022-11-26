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Линекер про 0:0 Англии с США: «Способен ли тренер управлять игрой, меняя тактику и делая замены, когда что-то идет не так?»

Гари Линекер оценил ничью сборной Англии с США (0:0) в матче ЧМ-2022. «Слабая игра в исполнении Англии, хотя на чемпионате мира в определенный момент такое бывает.

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