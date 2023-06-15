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Глава Минэкономразвития указал на нецелесообразность увеличения налогов для бизнеса

Глава Минэкономразвития указал на нецелесообразность увеличения налогов для бизнеса

Увеличение налоговой нагрузки на бизнес приведет к торможению инвестиций и экономического роста. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на сессии «Как будет развиваться российская экономика» в рамках ПМЭФ, пишет «Интерфакс».

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