Глава Минэкономразвития указал на нецелесообразность увеличения налогов для бизнеса

Увеличение налоговой нагрузки на бизнес приведет к торможению инвестиций и экономического роста. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на сессии «Как будет развиваться российская экономика» в рамках ПМЭФ, пишет «Интерфакс».