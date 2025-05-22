Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Идет глобальная реорганизация мира, вот и Евросоюз разворачивается

Идет глобальная реорганизация мира, вот и Евросоюз разворачивается

Читаю новость о том, как Евросоюз реагирует на текущую ситуацию.Пишут, что ЕС оказался "перед лицом растущей геополитической напряженности и усиливающегося торгового конфликта с США, которые угрожают нанести удар по блоку широкомасштабными тарифами".

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Комментарии
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Eduard
Это же самое и Россия делает!
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13 час.
Eduard
Всё капитализму капец!
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13 час.
ЮМ
Юрий Мешков
Ну наконец! С первого класса всё жду...
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9 час.
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