Идет глобальная реорганизация мира, вот и Евросоюз разворачивается

Читаю новость о том, как Евросоюз реагирует на текущую ситуацию.Пишут, что ЕС оказался "перед лицом растущей геополитической напряженности и усиливающегося торгового конфликта с США, которые угрожают нанести удар по блоку широкомасштабными тарифами".