Проболталась о разводе с Галкиным*? Помощница Пугачевой: «Сейчас у Аллы никого нет»

В прошлом году помощница Аллы Пугачёвой Людмила Дороднова, которая проработала у неё около 30 лет, дала интервью российской прессе, где поговорила о маленьких детях певицы и о том, кто занимается их воспитанием на сегодняшний день.
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