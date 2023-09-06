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Глава парламента Крыма: Нужно подбирать губернаторов Одессы, Харькова, Николаева, Екатеринослава

Глава парламента Крыма: Нужно подбирать губернаторов Одессы, Харькова, Николаева, Екатеринослава

Председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов отреагировал на очередной нелепый указ главы киевского режима о «новом административном делении Крыма».

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