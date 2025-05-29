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Назван неожиданный фактор усложнения лечения рака

Назван неожиданный фактор усложнения лечения рака

Женщины с низкой мышечной массой сталкиваются с более тяжелым течением рака груди — к такому выводу пришли ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии.

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Комментарии
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IK
Irina Krasnova
полезная информация, спасибо!
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