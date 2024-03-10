Волшебная сода, аромапылесос, аромаутюг, бамбуковый диффузор своими руками: 16 аромарецептов для дома

У вас аллергия на бытовую химию и вы не хотите дышать синтезированными ароматическими композициями из магазина? Вы с лёгкостью, буквально за пять минут, из очень доступных продуктов можете создать экологичные и ароматные средства для дома.
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