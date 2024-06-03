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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хуан Карлос Наварро: «Барселоне» необходимо внести изменения. Мы не достигли тех целей, к которым стремились»

«Могу заверить болельщиков, что мы продолжим делать все возможное, как делали это до сих пор. Конечно же, мы внесем некоторые коррективы, чтобы быть более конкурентоспособными.

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