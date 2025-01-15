Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • ninikooo Митусова
    Нуланд уже плюшки печет, Европа шьет  кружевные трусы для них и только Россия- матушка держит на шее этих дармоедов.В Абхазии мечтают...
  • Мария
    Странно, что во время войны у нас нет расстрельной статьи. Зачем таких выродков кормить в тюрьме?Готовился отравит...
  • Evgenija Palette
    Наши придурки делают ошибку за ошибкой... В Закон о многодетных семьях надо было внести существенное дополнение - ТОЛ...Уезжайте: Главу М...

"ЕС и ЕАЭС несовместимы". Лавров о стремлении Армении попасть в Евросоюз

"ЕС и ЕАЭС несовместимы". Лавров о стремлении Армении попасть в Евросоюз

Эти международные объединения работают по разным принципам, отметил глава МИД России Членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) несовместимо с ее желанием вступить в Евросоюз (ЕС), эти международные объединения работают по разным принципам.

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