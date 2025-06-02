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Россиянка перевела мошенникам «гробовые» за сына на СВО

Россиянка перевела мошенникам «гробовые» за сына на СВО

Жительница Екатеринбурга перевела мошенникам «гробовые» выплаты за сына, который не вернулся со специальной военной операции (СВО) на Украине .

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