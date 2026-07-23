В Хмельницкой области сотрудники ТЦК приковали мужчину к авто и избили

В посёлке Лехновка Хмельницкой области сотрудники территориального центра комплектования приковали 61-летнего мужчину наручниками к автомобилю, избили его и применили газовый баллончик во время мобилизационных мероприятий.
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