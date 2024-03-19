Песни SHAMANa и Газманова могут войти в школьную программу

Песни тульского певца SHAMANa и Олега Газманова хотят добавить в школьную программу по музыке. С таким предложением выступил депутат Государственной Думы Сергей Колунов, передает "Царьград" со ссылкой на "Парламентскую газету".
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