В Киеве посчитали «серьезной угрозой» встречу Белоусова с военкорами

Встреча нового министра обороны РФ Андрея Белоусова с российскими военкорами – это тревожный сигнал для Украины, который свидетельствуют о том, что русские всерьёз ищут проблемы в ведении войны, находят их и начинают решать.
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