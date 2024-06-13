Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киеве посчитали «серьезной угрозой» встречу Белоусова с военкорами

Встреча нового министра обороны РФ Андрея Белоусова с российскими военкорами – это тревожный сигнал для Украины, который свидетельствуют о том, что русские всерьёз ищут проблемы в ведении войны, находят их и начинают решать.

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