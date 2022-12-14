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«Месси в очередной раз проявил гениальность. Всю игру определял он, а не Альварес». Колосков о матче Аргентина – Хорватия

«Месси в очередной раз проявил гениальность. Всю игру определял он, а не Альварес». Колосков о матче Аргентина – Хорватия

Вячеслав Колосков оценил победу сборной Аргентины над Хорватией (3:0) в полуфинале ЧМ-2022. «Такого разгромного счета не ждал, а впечатления просто отличные.

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