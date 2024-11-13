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Российского тракториста насмерть придавило контейнером

Российского тракториста насмерть придавило контейнером

В Санкт-Петербурге тракториста насмерть придавило контейнером. Об этом стало известно РЕН ТВ. По данным телеканала, 62-летний россиянин не поставил трактор на «ручник», из-за чего транспортное средство наехало на него.

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