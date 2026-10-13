Опровергнуты слухи о разливе нефти в Черном море у Кубани

Специалисты ФГБУ «Морская спасательная служба» не обнаружили следов нефтепродуктов в акватории Черного моря между Архипо-Осиповкой и Новороссийском, где, согласно распространяемым в соцсетях сведениям, спутниковый снимок от 10 октября зафиксировал масштабный разлив.
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