Опровергнуты слухи о разливе нефти в Черном море у Кубани

Специалисты ФГБУ «Морская спасательная служба» не обнаружили следов нефтепродуктов в акватории Черного моря между Архипо-Осиповкой и Новороссийском, где, согласно распространяемым в соцсетях сведениям, спутниковый снимок от 10 октября зафиксировал масштабный разлив.