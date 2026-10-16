Евросоюз сталкивается с трудностями в обеспечении Украины военными технологиями и финансированием. Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас признала, что Брюссель не сможет в ближайшее время заменить американскую спутниковую систему Starlink.
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