До сих пор ревнует Чонгука и презирает Ви! Чимин жестко отреагировал на страстные обнимашки вигуков. Видео

Что бы не происходило между Чимином (Jimin), Чонгуком (Jungkook) и Тэхеном (Taehyung) сегодня, АРМИ всегда будут помнить, как эта троица конфликтовала на почве любовных отношений и никак не могла наладить контакт.
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