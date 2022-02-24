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До сих пор ревнует Чонгука и презирает Ви! Чимин жестко отреагировал на страстные обнимашки вигуков. Видео

До сих пор ревнует Чонгука и презирает Ви! Чимин жестко отреагировал на страстные обнимашки вигуков. Видео

Что бы не происходило между Чимином (Jimin), Чонгуком (Jungkook) и Тэхеном (Taehyung) сегодня, АРМИ всегда будут помнить, как эта троица конфликтовала на почве любовных отношений и никак не могла наладить контакт.

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